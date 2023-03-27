Токио продолжит участвовать в проектах на Сахалине

Власти Японии решили продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, поскольку они важны для обеспечения энергетической безопасности. Об этом, как передаёт РИА Новости 27 марта, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что по вопросам обеспечения энергией его страна тесно взаимодействует со странами «семерки» и мирового сообщества.



«В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — сообщил Кисида.

