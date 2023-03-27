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    Токио продолжит участвовать в проектах на Сахалине

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    Власти Японии решили продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, поскольку они важны для обеспечения энергетической безопасности. Об этом, как передаёт РИА Новости 27 марта, заявил на заседании верхней палаты парламента премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он подчеркнул, что по вопросам обеспечения энергией его страна тесно взаимодействует со странами «семерки» и мирового сообщества.

    «В дальнейшем, по прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, поэтому мы сохраним долю в них», — сообщил Кисида.

    При этом, отметил он, Япония во второй половине 2022 года сократила импорт нефти из РФ на 90 %, а угля — на 60 %.

    По словам Кисиды, механизм реализации санкций, согласованный G7 в феврале, направлен на усиление и регулирование уже принятых решений. В настоящее время продолжаются согласования с другими странами.

    В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый российский оператор проекта «Сахалин-1», которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять им будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф», как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. Иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.

    Прежний оператор «Сахалина-1», Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil), владел долей в 30 %. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco располагает 30 % ценных бумаг «Сахалина-1».

    «Сахалин 2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около 9 % от всего импортируемого ей СПГ. Нового оператора «Сахалина-2» с долей в 50 % у «Газпром Сахалин холдинга» создали в августе. При этом правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 % и 10 % соответственно).

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