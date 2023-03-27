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    19 апреля — круглый стол «Приемная кампания-2023: расставляем приоритеты»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлым годом являются для вас наиболее важными?
    • Что такое система приоритетов для абитуриентов и как их грамотно расставлять? Как будут действовать приемные комиссии?
    • Как вовремя «положить» оригинал аттестата в вуз? Что делать иногородним? И как переносить из одного в вуза в другой, если не попал в первый?
    • Какие изменения запланировали сами вузы в этом году на приемную кампанию?
    • На какие специальности ожидается самый высокий конкурс? А самый низкий?
    • Что еще, на ваш взгляд требует корректировки в общем механизме приемной кампании? Какие моменты остались неучтенными?

    С 1 марта 2023 года начинается приемная кампания в вузы — одновременно с вступлением в силу приказа Министерства образования, определяющего порядок на этот год. Впрочем, основные нововведения известны с сентября прошлого года, и большинство поправок — это «работа над ошибками» после глобальных изменений, произведенных еще в 2020 году. Об особенностях приема в вузы в 2023 году поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: вузы Петербурга, комитет по науке и высшей школе Петербурга

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 апреля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

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