19 апреля — круглый стол «Приемная кампания-2023: расставляем приоритеты»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлым годом являются для вас наиболее важными?
- Что такое система приоритетов для абитуриентов и как их грамотно расставлять? Как будут действовать приемные комиссии?
- Как вовремя «положить» оригинал аттестата в вуз? Что делать иногородним? И как переносить из одного в вуза в другой, если не попал в первый?
- Какие изменения запланировали сами вузы в этом году на приемную кампанию?
- На какие специальности ожидается самый высокий конкурс? А самый низкий?
- Что еще, на ваш взгляд требует корректировки в общем механизме приемной кампании? Какие моменты остались неучтенными?
С 1 марта 2023 года начинается приемная кампания в вузы — одновременно с вступлением в силу приказа Министерства образования, определяющего порядок на этот год. Впрочем, основные нововведения известны с сентября прошлого года, и большинство поправок — это «работа над ошибками» после глобальных изменений, произведенных еще в 2020 году. Об особенностях приема в вузы в 2023 году поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: вузы Петербурга, комитет по науке и высшей школе Петербурга
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 апреля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru