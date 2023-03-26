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    Невский проспект встал на въезде с площади Восстания из-за двух торопыг

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    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
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    Водители двух легковых автомобилей так спешили домой, что теперь из-за них туда вовремя не попадут много людей.

    Об аварии на Невском и пробке, в которую вечером встал общественный транспорт «Фонтанке» рассказали 26 марта читатели.

    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
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    Как уточнили в ГУП «Организатор перевозок, столкновение произошло в районе дома 110 в 20.45

    Движение на Невском и прилегающих улицах затруднено. На проспекте перекрыты все четыре полосы в одном направлении (проезд возможен только с выездом на полосу встречного движения).

    Автобусы и троллейбусы не могут объехать место ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.

    По данным ГУ МВД, в аварии никто не пострадал.

    Фото: читатель «Фонтанки» Антон
    Фото: читатель «Фонтанки» Антон

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