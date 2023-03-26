Невский проспект встал на въезде с площади Восстания из-за двух торопыг

Водители двух легковых автомобилей так спешили домой, что теперь из-за них туда вовремя не попадут много людей.
Об аварии на Невском и пробке, в которую вечером встал общественный транспорт «Фонтанке» рассказали 26 марта читатели.
Как уточнили в ГУП «Организатор перевозок, столкновение произошло в районе дома 110 в 20.45
Движение на Невском и прилегающих улицах затруднено. На проспекте перекрыты все четыре полосы в одном направлении (проезд возможен только с выездом на полосу встречного движения).
Автобусы и троллейбусы не могут объехать место ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД.
По данным ГУ МВД, в аварии никто не пострадал.