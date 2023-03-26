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    Мэр Оренбурга напомнил за что «дают в морду»

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    Мэр Оренбурга Сергей Салмин комментируя публикации о себе в анонимных Telegram-каналах заявил, что в России выросло целое поколение тех, кто за свои слова «ни разу не получали в морду». И напомнил в деталях, как это и зачем нужно.

    «В морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно, но за свои слова отвечать же нужно?», — рассказал Саламин в интервью местным журналистам с 56orb.ru. На публикацию обратили внимание 26 марта.

    По мнению чиновника, с «приходом социальных сетей и гаджетов» появилось много людей которые прячутся от своей слабости и не показывают лицо в Интернете.

    Салмин — мастер спорта по самбо, много лет выступал сам, а потом был тренером, следует из его биографии на сайте мэрии. Вырос в многодетной рабочей семье, после армии работал в службе безопасности нефтяных компаний. Имеет диплом Оренбургского государственного педагогического университета по направлению подготовки «Педагогическое образование». У чиновника пятеро детей.

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