Мэр Оренбурга напомнил за что «дают в морду»

Мэр Оренбурга Сергей Салмин комментируя публикации о себе в анонимных Telegram-каналах заявил, что в России выросло целое поколение тех, кто за свои слова «ни разу не получали в морду». И напомнил в деталях, как это и зачем нужно.



«В морду — это больно. Когда нос на бок, кровь течет — это больно, но за свои слова отвечать же нужно?», — рассказал Саламин в интервью местным журналистам с 56orb.ru. На публикацию обратили внимание 26 марта.

По мнению чиновника, с «приходом социальных сетей и гаджетов» появилось много людей которые прячутся от своей слабости и не показывают лицо в Интернете.