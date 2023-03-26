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    Сборная России обыграла Ирак в Петербурге

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Товарищеский матч между национальными командами России и Ирака прошел на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 марта. Итогом встречи стала победа российской команды со счетом 2:0.

    На 50-й минуте полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет (1:0). На 58-й минуте Сергей Пиняев увеличил преимущество россиян, когда сместился к центру поля, отвлек на себя трех иракцев и точно пробил в нижний угол ворот. В заключительные минуты матча Далер Кузяев получил красную карточку за нарушение. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной России 2:0.

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    Встреча с Ираком в Петербурге стала первой международной домашней игрой россиян за полтора года. На стадионе собралось 23 818 болельщиков.

    Этот матч стал вторым для сборной России на мартовских сборах. 23 марта команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в Тегеране.

    Отметим, что российская сборная временно отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в связи с мировой политической обстановкой.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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