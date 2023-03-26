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    Оперштаб по коронавирусу учит, как бросить пить за пять шагов

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    Отказаться от пагубного пристрастия к алкоголю реально в пять шагов, следует из сообщения, которое появилось 23 марта в официальном Telegram-канале федерального штаба по коронавирусу «Стопкоронавирус».

    Как отмечается в сообщении, «для многих употребление алкоголя неотделимо от отдыха»: вечеринки, праздники и даже просто конец рабочей недели. Но это может вылиться в зависимость. Схему отказа от этой привычки описали в пять шагов.

    Шаг первый — признать проблему. И проследить, как бокал-другой вина попадает в вас после работы. Шаг второй — правильные компании. Сказать близким, что бросаете пить. И найти единомышленников. Шаг третий — жить сегодняшним днем. Не грузить себя мыслями о срыве в будущем, позитивно мыслить. Шаг четвертый — замена привычки. Вместо бара можно отправиться на выставку. Шаг пятый — можно обратиться к профессиональным наркологу и психологу.

    Как говорится в плане, всегда важно помнить, что безопасной дозы нет, алкоголь ухудшает внешний вид, аппетит, пищеварение, мозг, растет риск опухолей. В общем, причин для отказа хватает.

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