Женщина за рулем «Форда» уходила от полицейской погони в Петербурге, вылетела в кювет и врезалась в столб

Петербургский главк проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина за рулем «Форда Фокуса».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 26 марта, около половины седьмого утра на пересечении улицы Комунны и Ириновского проспекта сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль. До этого «Форд Фокус» подбил машину во дворе дома 29 по проспекту Ударников и скрылся. Водитель машины на требование об остановке напротив увеличил скорость. Было организовано преследование.

А в 6.44 в полицию Всеволожского района позвонил очевидец, который сообщил, что на 34 км автодороги «Свердлово — Петербург» тот самый «Форд» влетел в опору освещения.

За рулем иномарки находилась 33-летняя жительница Волховского района. По предварительной информации, она не справилась с управлением, вылетела с дороги в кювет, а там машина врезалась в фонарь.

В результате аварии женщина погибла.