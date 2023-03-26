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    Женщина за рулем «Форда» уходила от полицейской погони в Петербурге, вылетела в кювет и врезалась в столб

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    Петербургский главк проводит проверку по факту ДТП, в котором погибла женщина за рулем «Форда Фокуса».

    Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПб и ЛО
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    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 26 марта, около половины седьмого утра на пересечении улицы Комунны и Ириновского проспекта сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль. До этого «Форд Фокус» подбил машину во дворе дома 29 по проспекту Ударников и скрылся. Водитель машины на требование об остановке напротив увеличил скорость. Было организовано преследование.

    А в 6.44 в полицию Всеволожского района позвонил очевидец, который сообщил, что на 34 км автодороги «Свердлово — Петербург» тот самый «Форд» влетел в опору освещения.

    За рулем иномарки находилась 33-летняя жительница Волховского района. По предварительной информации, она не справилась с управлением, вылетела с дороги в кювет, а там машина врезалась в фонарь.

    В результате аварии женщина погибла.

    Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПб и ЛО

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