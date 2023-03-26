Президент России Владимир Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается ударами российских сил на дальних подступах. Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» . Отрывок беседы ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.



По словам президента, украинские военные перевозят технику скрытно в ночное время. Ряд целей у российских военных получается поразить, какие-то цели — нет, но такая задача перед ними стоит.

