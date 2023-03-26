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    Боевые действия на Украине

    Владимир Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения

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    17 комментариев

    Президент России Владимир Путин объяснил, почему военная техника Украины доезжает до линии боевого соприкосновения, а не уничтожается ударами российских сил на дальних подступах. Об этом глава государства рассказал в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24». Отрывок беседы ведущий опубликовал в своем Telegram-канале 26 марта.

    По словам президента, украинские военные перевозят технику скрытно в ночное время. Ряд целей у российских военных получается поразить, какие-то цели — нет, но такая задача перед ними стоит.

    «Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразличен, спустя рукава… Нет, конечно», — сказал Путин.

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