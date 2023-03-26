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    Мужчину задушили веревкой на глазах у жены в коммунальной квартире в Петербурге

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    1 комментарий

    Молодая женщина заявила в полицию об убийстве мужа в Петроградском районе. Задержан один из подозреваемых.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 26 марта, наряд вызвали накануне около одиннадцати вечера в коммунальную квартиру дома 52 по Большой Пушкарской улице. 25-летняя по телефону сообщала о гибели мужа.

    В квартире нашли тело 43-летнего мужчины. По предварительной информации, в одной из комнат коммуналки выпивали двое ранее судимых 43-летних мужчин. У них произошла ссора с мужем заявительницы, и они задушили у нее на глазах его веревкой.

    Женщину и одного из подозреваемых доставили в отдел полиции. Второго сейчас ищут.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 1

    Annonym9126 Мар 2023 в 13:22
    Да самое интересное что таких вот "ранее судимых" мужчин В Петроградском Районе в возрасте от 25 до 65 Лет полно и почти 90% этих персонажей живут по манерам 90ых годов и не ни коим образом не адаптировались к Современным реалиям они мешают жить Честным , Порядочным ,Принципиальным , Иннтелегентным людям .
    А если Говорить о парнях описанных выше критериев то такие вот Граждане по сути Лишают их возможности найти Любовь и отношения .
    А если еще глубже копнуть такие вот "ранее судимые" используют своих молодых жен по сути для собственного обогащения путем например заработка на предоставлений её интим услуг или же Шантажа тех кто с нее переспит путем угроз физической расправы или же применением физической силы .
    Отдельно отмечу что по словам жителей Машин полиций в Районе данного времени у Данного дома не находилось также как и в период до 00.00 из чего можно сделать простой вывод что эти "ранее судимые" подключили связи и пытаются замять историю с составом 105 УК РФ 2 Часть пункт з)
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