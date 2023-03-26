Мужчину задушили веревкой на глазах у жены в коммунальной квартире в Петербурге

Молодая женщина заявила в полицию об убийстве мужа в Петроградском районе. Задержан один из подозреваемых.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 26 марта, наряд вызвали накануне около одиннадцати вечера в коммунальную квартиру дома 52 по Большой Пушкарской улице. 25-летняя по телефону сообщала о гибели мужа.

В квартире нашли тело 43-летнего мужчины. По предварительной информации, в одной из комнат коммуналки выпивали двое ранее судимых 43-летних мужчин. У них произошла ссора с мужем заявительницы, и они задушили у нее на глазах его веревкой.