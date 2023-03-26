Незнакомка попросила бизнесмена в Петербурге о встрече, на которой его ждали внезапные «расходы» в 70 тысяч

Целое представление устроили жителю Невского района для того, чтобы получить неоплаченный долг.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 26 марта,
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
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Целое представление устроили жителю Невского района для того, чтобы получить неоплаченный долг.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 26 марта,
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
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