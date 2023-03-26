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    Незнакомка попросила бизнесмена в Петербурге о встрече, на которой его ждали внезапные «расходы» в 70 тысяч

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    Целое представление устроили жителю Невского района для того, чтобы получить неоплаченный долг.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 26 марта, 23-летнего индивидуального предпринимателя вечером 24 марта попросила о встрече незнакомая женщина. И к 22:00 он приехал к дому 2 по Искровскому проспекту. Ему предложили пересесть в автомобиль «Рено». Но тет-а-тет был прерван появлением двоих мужчин, у одного из которых был нож. Они якобы напомнили бизнесмену о невыплаченном знакомому долге. После чего мужчина отдал водителю свою банковскую карту. Тот смог обналичить с нее 70 тысяч рублей, после чего мужчину отпустили.

    Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

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