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    Чемпион мира фристайлист Павел Кротов умер во сне

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    3 комментария

    Чемпион мира 2021 года по фристайлу в командном первенстве Павел Кротов умер во сне. Об этом рассказал тренер сборной России по фристайлу Александр Понгальский.

    По словам Понгальского, спортсмен лег спать в пятницу и не проснулся. Причины смерти установит вскрытие, сообщил он 26 марта РИА Новости. Он добавил, что Кротов восстанавливался после операции на колене и хотел в скором времени приступать к тренировкам. Фристайлисту было 30 лет.

    Павел Кротов принимал участие в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Также завоевал бронзу в акробатике на чемпионате мира.

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    Комментарии 3

    Гость26 Мар 2023 в 12:37
    это лучше чем на сво.
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