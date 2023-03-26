Чемпион мира фристайлист Павел Кротов умер во сне

Чемпион мира 2021 года по фристайлу в командном первенстве Павел Кротов умер во сне. Об этом рассказал тренер сборной России по фристайлу Александр Понгальский.



По словам Понгальского, спортсмен лег спать в пятницу и не проснулся. Причины смерти установит вскрытие, сообщил он 26 марта РИА Новости. Он добавил, что Кротов восстанавливался после операции на колене и хотел в скором времени приступать к тренировкам. Фристайлисту было 30 лет .



Павел Кротов принимал участие в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Также завоевал бронзу в акробатике на чемпионате мира.

