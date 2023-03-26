    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 0

    1 м/с, с-в

    748мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.45eur82.39

    «Я же с ребенком». Перепалка и стрельба из машины в Невском районе по пешеходам попала на видео

    13813
    15 комментариев

    В Петербурге возбудили дело после стрельбы из машины в Невском районе.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 марта, действия 36-летнего водителя автомобиля «Хавал Ф7Х» были квалифицированы как «хулиганство».

    Дополнительным доказательством в деле станет запись инцидента, которую сделал проезжавший мимо водитель. Ее опубликовал главк.

    предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПБ и ЛО

    На ней видно, как хладнокровно мужчина стреляет из аэрозольного устройства «Пионер» и потом уезжает. На заднем фоне слышны крики, а потом всхлипывания женщины.

    О самом ЧП и задержании водителя-стрелка «Фонтанка» писала накануне.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ33
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close