«Я же с ребенком». Перепалка и стрельба из машины в Невском районе по пешеходам попала на видео

В Петербурге возбудили дело после стрельбы из машины в Невском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 марта, действия
Дополнительным доказательством в деле станет запись инцидента, которую сделал проезжавший мимо водитель. Ее опубликовал главк.
предоставлено пресс-службой ГУ МВД по СПБ и ЛО
На ней видно, как хладнокровно мужчина стреляет из аэрозольного устройства «Пионер» и потом уезжает. На заднем фоне слышны крики, а потом всхлипывания женщины.
О самом ЧП и задержании водителя-стрелка «Фонтанка» писала накануне.