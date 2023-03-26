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    Везла детей с дня рождения. Легковушка угодила под грузовик в Челябинской области, никто не выжил

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    Страшная авария произошла после полуночи на 117 километре трассы Челябинск — Троицк. Как сообщает региональное МЧС 26 марта, там столкнулись грузовик «Ивеко» и «ВАЗ 2110».

    В легковом автомобиле погиб водитель и его четыре пассажира. Для того, чтобы извлечь их тела из салона пришлось вызывать спасателей со спецоборудованием.

    Пресс-служба МЧС России

    По данным местных СМИ, фура была загружена лесом и ехала из Екатеринбурга в Чимкент. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и попал под колеса грузового. В «ВАЗе» в качестве пассажиров были четверо детей. Их везла с детского дня рождения старшая сестра одного из них.

    Почему легковушка оказалась на встречной полосе, сейчас устанавливается.

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