Везла детей с дня рождения. Легковушка угодила под грузовик в Челябинской области, никто не выжил

Страшная авария произошла после полуночи на 117 километре трассы Челябинск — Троицк. Как сообщает региональное МЧС 26 марта, там столкнулись грузовик «Ивеко» и «ВАЗ 2110».
В легковом автомобиле погиб водитель и его четыре пассажира. Для того, чтобы извлечь их тела из салона пришлось вызывать спасателей со спецоборудованием.
Пресс-служба МЧС России
По данным местных СМИ, фура была загружена лесом и ехала из Екатеринбурга в Чимкент. По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где и попал под колеса грузового. В «ВАЗе» в качестве пассажиров были четверо детей. Их везла с детского дня рождения старшая сестра одного из них.
Почему легковушка оказалась на встречной полосе, сейчас устанавливается.