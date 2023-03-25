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    Экс-проректор ВШЭ Сонин стал фигурантом дела о военных фейках

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    Бывший профессор и проректор Высшей школы экономики Контстантин Сонин заподозрен в распространении фейков о российской армии. Он давно уехал из страны.

    О возбуждении дела 25 марта пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в следственном комитете. Сонину предьявляют три поста в его телеграм-канале, в которых он выступил с критикой СВО. Их отдали на экспертизу, по итогам которой и возбудили дело.

    Экономист с 2015 года живет в США, сейчас он преподает в Чикагском университете. Вероятно, он будет обьвлен в розыск.

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