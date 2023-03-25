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    В Нагорном Карабахе заявили о нарушении линии соприкосновения, Россия подтвердила

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    3 комментария

    Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили о нарушении линии соприкосновения войсками Азербайджана. Российские миротворцы поставлены в известность.

    О нарушении 25 марта сообщил информационный штаб республики. Ситуация усугубилась в районе Лачинского коридора. Там проходит горная дорога, по которой, утверждает НКР, организовано гражданское и срочное сообщение между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района. Она соединяет Нагорный Карабах и Армению, в коридоре находятся российские миротворцы.

    В минобороны Азербайджана утверждают, что по дороге перевозят боеприпасы и поэтому «были приняты меры». В НКР говорят, что линия соприкосновения нарушена на участке Шуши—Лисагор, армия Азербайджана обеспечила «определенное позиционное продвижение».

    «ВС Азербайджана в нарушение договоренностей от ноября 2020 года пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста. Российские миротворцы принимают меры по предотвращению эскалации кризисной ситуации»,- сообщили в Минобороны России.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Гость25 Мар 2023 в 19:57
    РФ слилась.
    +3−0
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