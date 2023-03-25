В Нагорном Карабахе заявили о нарушении линии соприкосновения, Россия подтвердила

О нарушении 25 марта сообщил информационный штаб республики. Ситуация усугубилась в районе Лачинского коридора. Там проходит горная дорога, по которой, утверждает НКР, организовано гражданское и срочное сообщение между Степанакертом и четырьмя общинами Шушинского района. Она соединяет Нагорный Карабах и Армению, в коридоре находятся российские миротворцы.

В минобороны Азербайджана утверждают, что по дороге перевозят боеприпасы и поэтому «были приняты меры». В НКР говорят, что линия соприкосновения нарушена на участке Шуши—Лисагор, армия Азербайджана обеспечила «определенное позиционное продвижение».

«ВС Азербайджана в нарушение договоренностей от ноября 2020 года пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста. Российские миротворцы принимают меры по предотвращению эскалации кризисной ситуации»,- сообщили в Минобороны России.