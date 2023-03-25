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    Россиянка выиграла чемпионат мира по боксу в весовой категории до 70 кг

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    Анастасия Демурчян 25 марта в финальном поединке одержала победу над австралийкой Кей Скотт и стала чемпионкой мира в весовой категории до 70 кг.

    Соревнования проходят в Нью-Дели, это первое золото России. До этого Наталия Сычугова (до 63 кг) завоевала серебро, а Диана Пятак (до 81 кг) бронзу.

    Это первое чемпионство для Демурчян, девушке 18 лет. Минувшей осенью она стала чемпионкой России.

    Чемпионат в Нью-Дели должен был пройти без российских и белорусских участников, но запрет из-за ситуации на территории Украины был снят в октябре.

    Участие России вынудило бойкотировать чемпионат команды из США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

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