Россиянка выиграла чемпионат мира по боксу в весовой категории до 70 кг

Анастасия Демурчян 25 марта в финальном поединке одержала победу над австралийкой Кей Скотт и стала чемпионкой мира в весовой категории до 70 кг.

Соревнования проходят в Нью-Дели, это первое золото России. До этого Наталия Сычугова (до 63 кг) завоевала серебро, а Диана Пятак (до 81 кг) бронзу.

Это первое чемпионство для Демурчян, девушке 18 лет. Минувшей осенью она стала чемпионкой России.

Чемпионат в Нью-Дели должен был пройти без российских и белорусских участников, но запрет из-за ситуации на территории Украины был снят в октябре.