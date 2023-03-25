Рыбаки в Петербурге продолжают упорствовать, спасатели — тоже

Сотрудники МЧС за субботу несколько раз выезжали на помощь к людям, замеченным на акватории Финского залива. Об этом 25 марта рассказали в пресс-службе ведомства.
МЧС России
В Кронштадтском районе семерых рыбаков обнаружили на льду акватории около Тулонской аллеи. Их переправили на берег через трещину, образовавшуюся в замёрзшей воде. Ещё двоих человек перевезли через промоину в Петродворцовом районе.
На льду у Балтийского бульвара в Красносельском районе между тем оказались десять человек. Спасателям хватило беседы, чтобы они самостоятельно отправились в сторону берега. На суше частично затопило четыре припаркованные машины. Сотрудники МЧС помогали их вытащить.