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    Мэр Краснодара заявил об отмене концерта Ани Лорак, потому что она может отдать заработанное на нужды ВСУ

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    Краснодарский градоначальник Евгений Наумов высказался от лица жителей, «против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти».

    Мэр высказался в своем телеграм-канале 25 марта, концерт Ани Лорак в городе запланирован на конец апреля. Отмену выступления он назвал «неизбежной» и добавил, что ни один артист, высказывавшийся против СВО, не будет зарабатывать в Краснодаре.

    «Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — выразил мнение Наумов.

    Уроженка Украины Каролина Куек, которая выступает под всевдонимом Ани Лорак, сказала что любит родную страну в сентябре 2022 года. При этом она находится в санкционном списке Украины.

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