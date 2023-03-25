Мэр Краснодара заявил об отмене концерта Ани Лорак, потому что она может отдать заработанное на нужды ВСУ

Краснодарский градоначальник Евгений Наумов высказался от лица жителей, «против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти».

Мэр высказался в своем телеграм-канале 25 марта, концерт Ани Лорак в городе запланирован на конец апреля. Отмену выступления он назвал «неизбежной» и добавил, что ни один артист, высказывавшийся против СВО, не будет зарабатывать в Краснодаре.

«Мы не можем гарантировать, что в конечном итоге эти деньги не пойдут на поддержку тех, кто воюет против наших ребят, поставляет им снаряды и боеприпасы», — выразил мнение Наумов.