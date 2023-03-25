СК возбудил «зарплатное» дело на стройке Газпрома в Усть-Луге. Вопросы к субподрядчику, который готов увезти построенную дорогу

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «КомплексСтройМонтаж» (КСМ). Домино из долгов подсказывает, что первое, но вряд ли последнее.

О возбуждении дела 25 марта пишет 47news. В материалах написано, что директор КСМ четыре месяца не платил 19 сотрудникам зарплаты, образовался долг примерно в пять миллионов рублей.

КСМ на стройке завода по производству сжиженного газа в Усть-Луге занимались техническими дорогами. Генподрядчик Газпрома — РусХимАльянс — нанял «Энергетические технологии» (ЭТ), а уже последний — КСМ. Работы приняты не были, КСМ утверждает, что ЭТ должна им порядка двух миллиардов, а ЭТ говорит о еще большем долге перед ними у РусХимАльянса.