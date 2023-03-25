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    СК возбудил «зарплатное» дело на стройке Газпрома в Усть-Луге. Вопросы к субподрядчику, который готов увезти построенную дорогу

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    4 комментария

    Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам компании «КомплексСтройМонтаж» (КСМ). Домино из долгов подсказывает, что первое, но вряд ли последнее.

    О возбуждении дела 25 марта пишет 47news. В материалах написано, что директор КСМ четыре месяца не платил 19 сотрудникам зарплаты, образовался долг примерно в пять миллионов рублей.

    КСМ на стройке завода по производству сжиженного газа в Усть-Луге занимались техническими дорогами. Генподрядчик Газпрома — РусХимАльянс — нанял «Энергетические технологии» (ЭТ), а уже последний — КСМ. Работы приняты не были, КСМ утверждает, что ЭТ должна им порядка двух миллиардов, а ЭТ говорит о еще большем долге перед ними у РусХимАльянса.

    Директор КСМ Дмитрий Тоненко попросил ЭТ заплатить хотя бы пять миллионов, чтобы он мог рассчитаться с сотрудниками. Из ЭТ ушло письмо топ-менеджменту РусХимАльянса, но там хранят молчание.

    «Прокуратура проводила проверку, я им все рассказал как есть. Они направили материалы в СК. Теперь оттуда обзванивают моих сотрудников, просят их написать заявления. Но мои-то люди прекрасно знают ситуацию изнутри, они просто возмущены такими предложениями», — рассказал Тоненко об истоках уголовного дела. Он добавил, что счета компании арестованы по искам уже от его подрядчиков и поэтому речи о том, что платить он мог, но не стал, идти не должно.

    «В суде будем требовать наложить обеспечительные меры на дороги, которые мы им построили. Есть мысль выкопать ее и увезти материалы», — поделился планами коммерсант.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    26605452525 Мар 2023 в 18:41
    "На фоне внутриутробных неурядиц у "Русхимальянса" есть и внешние заботы - компания пытается в суде взыскать с немецкой Linde более 1 миллиарда евро. Деньги были направлены в счет аванса на проектирование и закупку оборудования для завода, но в июне немцы попрощались, а западные банки отказались возвращать деньги.

    Есть ещё один крайне грустный анекдот про мегастройку, некогда заявленную как самый амбициозный проект на Северо-Западе. Он уже глобального характера и ставит под сомнение целесообразность строительства в целом. Но об этом чуть позже."

    Судя по всему у Русхимальянса огромная дыра в бюджете, Газпром не собирается продолжать инвестировать в этот суперзавод, т.к. перспектив у него после 24 февраля 2022 г. стало чуть больше, чем ноль.

    А сажать за невыплату зарплат будут, конечно, крайних - директоров фирмёшек-субподрядчиков, которым не оплатили выполненные работы..............
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