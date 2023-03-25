Курьер спас полмиллиона обманутого пенсионера из Всеволожска. Первый доставщик не уберег в два раза больше

Курьер «Яндекса» позвонил в полицию после того, как пенсионер ночью передал ему для доставки пакет. Водитель понял, что внутри деньги и заподозрил неладное.

О поступке курьера 25 марта пишет 47news. Заявка на доставку поступила около трех часов ночи накануне. Пакет пожилой мужчина просил доставить из Всеволожска на Петергофское шоссе в Петербурге, то есть примерно за 50 км. Водитель понял, что в мешке деньги и решил сообщить о подозрительной доставке полиции.

Сотрудники увидели в пакете полмиллиона рублей и связались с их владельцем. Интуиция доставщика не подвела — пенсионеру незадолго до заказа позвонила женщина, представилась его женой и рассказала про ДПТ, в которое попал их сын. Деньги нужны были якобы на операцию и на компенсацию второму участнику.