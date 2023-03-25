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    Курьер спас полмиллиона обманутого пенсионера из Всеволожска. Первый доставщик не уберег в два раза больше

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    2 комментария

    Курьер «Яндекса» позвонил в полицию после того, как пенсионер ночью передал ему для доставки пакет. Водитель понял, что внутри деньги и заподозрил неладное.

    О поступке курьера 25 марта пишет 47news. Заявка на доставку поступила около трех часов ночи накануне. Пакет пожилой мужчина просил доставить из Всеволожска на Петергофское шоссе в Петербурге, то есть примерно за 50 км. Водитель понял, что в мешке деньги и решил сообщить о подозрительной доставке полиции.

    Сотрудники увидели в пакете полмиллиона рублей и связались с их владельцем. Интуиция доставщика не подвела — пенсионеру незадолго до заказа позвонила женщина, представилась его женой и рассказала про ДПТ, в которое попал их сын. Деньги нужны были якобы на операцию и на компенсацию второму участнику.

    Оказалось, что был и первый «транш». Другой курьер исполнил заказ как просили и отвез мошенникам миллион.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 2

    Гость25 Мар 2023 в 17:04
    полиция крышует? =)
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