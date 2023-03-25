Пьяный инкассатор угрожал оружием в алкомаркете на севере Петербурга и жевал дорогую колбасу

Патрульные и дорожная полиция задержали нетрезвого молодого человека, который устроил скандал в алкомаркете. Перед приездом сотрудников он жевал колбасу.

О задержании 25 марта пишет «Дорожный инспектор». Вызов поступил в половине третьего ночи, ехать надо было к дому 59 по Комендантскому проспекту.

23-летний молодой человек что-то требовал от сотрудников магазина и угрожал, что будет стрелять. На поясе была кобура, так что угрозы воспринимались вполне реально. Хулиган вытащил из холодильника несколько палок недешевой колбасы, одну из них успел пожевать.