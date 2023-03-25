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    Пьяный инкассатор угрожал оружием в алкомаркете на севере Петербурга и жевал дорогую колбасу

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    8 комментариев

    Патрульные и дорожная полиция задержали нетрезвого молодого человека, который устроил скандал в алкомаркете. Перед приездом сотрудников он жевал колбасу.

    О задержании 25 марта пишет «Дорожный инспектор». Вызов поступил в половине третьего ночи, ехать надо было к дому 59 по Комендантскому проспекту.

    23-летний молодой человек что-то требовал от сотрудников магазина и угрожал, что будет стрелять. На поясе была кобура, так что угрозы воспринимались вполне реально. Хулиган вытащил из холодильника несколько палок недешевой колбасы, одну из них успел пожевать.

    Выяснилось, что он трудится инкассатором. Кобура оказалась пустой. На молодого человека составлен протокол по статье о мелком хулиганстве.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 8

    8865669025 Мар 2023 в 16:13
    силовик))
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