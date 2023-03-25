В Петербурге в суд передали дело пенсионера, который случайно задавил пожилую женщину

Расследование уголовного дела, возбуждённого после смертельной аварии в Калининском районе Петербурга, подошло к концу. Об этом 25 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В начале марта прошлого года 78-летний водитель Nissan Murano по невнимательности выехал на тротуар у дома 41 на Гражданском проспекте. Машина была припаркована, но на старте пожилой мужчина перепутал педали. Под колёса попали две пенсионерки, 63 и 85 лет. Первая пострадавшая отделалась травмами, вторая скончалась на месте.
Машина также задела припаркованный Hyundai, повреждения получил и автомобиль Toyota. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Калининский райсуд.