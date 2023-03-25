    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    739мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.45eur82.39

    В Петербурге в суд передали дело пенсионера, который случайно задавил пожилую женщину

    1434
    2 комментария

    Расследование уголовного дела, возбуждённого после смертельной аварии в Калининском районе Петербурга, подошло к концу. Об этом 25 марта сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    В начале марта прошлого года 78-летний водитель Nissan Murano по невнимательности выехал на тротуар у дома 41 на Гражданском проспекте. Машина была припаркована, но на старте пожилой мужчина перепутал педали. Под колёса попали две пенсионерки, 63 и 85 лет. Первая пострадавшая отделалась травмами, вторая скончалась на месте.

    Машина также задела припаркованный Hyundai, повреждения получил и автомобиль Toyota. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Калининский райсуд.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close