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    Спецоперация на Украине

    Пять тысяч заключенных помиловали за службу в зоне СВО: новости спецоперации за 25 марта

    Главные события за последние сутки

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    Первую группу бывших заключенных помиловали в январе
    Первую группу бывших заключенных помиловали в январеФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 марта.

    Внешняя политика

    Джо Байден провел пресс-конференцию. Среди прочего, он сказал журналистам, что:

    • единство стран Запада «не нарушится», а на Россию продолжат давит путем «исторических санкций и ограничений»;
    • по информации США, Китай не оказывал России военной помощи.

    — Я в течение последних трех месяцев слышал, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но еще не предоставили, — сказал президент США

    .

    Владимир Зеленский дал интервью японской газете «Иомиури». В нем он назвал боевую обстановку на востоке «не очень хорошей», а украинские войска, по его словам, остро нуждаются в боеприпасах.

    — Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров, — сказал Зеленский, объясняя, почему Украина пока не может начать контрнаступление.

    Интервью Медведева

    Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Главные тезисы:

    • в настоящий момент потребностям России соответствует смешанная призывно-контрактная армия, однако ее численность должна быть больше;
    • недопуск российских спортсменов на сорвенования — результат «политически мотивированных решений», «за них стыдно»;
    • «отдельные институты» оказались «не в полной мере готовы» к проведению СВО, однако она решила проблему аморфности общества;
    • музыку и прочие «нетфликсы», которые ушли из России, стоит скачивать у пиратов.

    — Если они ушли от нас, всякие «нетфликсы» и прочие, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. А я бы все это по Сети разбрасывал, для того чтобы причинить им максимальный урон. Максимальный урон, чтобы они обанкротились! — поделился экс-президент России.

    Его в этом поддержал Дмитрий Песков.

    — «оглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы. Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

    Помилования бывшим заключенным

    Евгений Пригожин сообщил о помиловании пяти тысяч заключенных после окончания контракта с ЧВК «Вагнер».

    — Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца, — 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время, — привела слова Пригожина его пресс-служба.

    Первую группу бывших заключенных помиловали в январе
    Первую группу бывших заключенных помиловали в январеФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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