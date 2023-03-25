Ироничные мошенники разбудили в пенсионерке инвесторскую жилу, но не дали ей заработать

Пенсионерка с авантюрной жилкой доверилась незнакомцу, сулившему онлайн-заработок. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта.
84-летняя женщина обратилась в полицию накануне вечером. По её словам, в середине февраля она зашла на сайт под названием «Магнут Систем». На нем ей рассказали, как можно заработать на своей пенсии. Женщина вдохновилась и заполнила анкету. После этого ей позвонил неизвестный, который убедил вложиться в одну из компаний. Мошенники, видимо, еще и юмористы. Пенсионерке предложили стать инвестором компании «Неокортекс». Это часть коры мозга человека, которая отличает нас от животных.
С 6 по 23 марта петербурженка перевела на названные собеседником номера счетов 490 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).