    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    4 м/с, ю-з

    739мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.45eur82.39

    Ироничные мошенники разбудили в пенсионерке инвесторскую жилу, но не дали ей заработать

    821
    2 комментария

    Пенсионерка с авантюрной жилкой доверилась незнакомцу, сулившему онлайн-заработок. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта.

    84-летняя женщина обратилась в полицию накануне вечером. По её словам, в середине февраля она зашла на сайт под названием «Магнут Систем». На нем ей рассказали, как можно заработать на своей пенсии. Женщина вдохновилась и заполнила анкету. После этого ей позвонил неизвестный, который убедил вложиться в одну из компаний. Мошенники, видимо, еще и юмористы. Пенсионерке предложили стать инвестором компании «Неокортекс». Это часть коры мозга человека, которая отличает нас от животных.

    С 6 по 23 марта петербурженка перевела на названные собеседником номера счетов 490 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close