Водители устроили стрельбу в трех районах Петербурга, к ним отнеслись как к хулиганам

Со стрельбой в трёх разных районах Петербурга разбирались полицейские. О нарушениях не только порядка, но и тишины «Фонтанке» стало известно 25 марта.
Накануне примерно в 18:15 во дворе дома № 8 на Российском проспекте в Невском районе водитель Haval выстрелил в сторону местного жителя и скрылся. Подозреваемого задержали в субботу ночью на Дыбенко. Им оказался 31-летний менеджер по продажам из Тосненского района Ленобласти. Мужчину доставили в отдел и поместили в специальное помещение для задержанных. Изъят аэрозольный пистолет «Пионер». Решается вопрос о возбуждении дела. Уголовная ответственность, однако, не будет мужчине в новинку. Ранее его судили по статье о мошенничестве.
На пару часов раньше подобное происходило и в Приморском районе города, на Парашютной улице, 10. Там в 16:00 на парковке у продуктового стреляли в направлении заведующего отделом кардиологического центра имени Алмазова. По словам пострадавшего, перед этим неизвестный на Mitsubishi несколько раз ударил его ногами по голове. Ловили обидчика недолго: 47-летнего петербуржца остановили на улице Котельникова спустя полчаса. Силовики забрали у него гильзу и «травмат». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Известно, что в 2022 году его наказывали за вымогательство.
Не обошлось без пальбы и в Пушкинском районе. В минувший четверг, 23 марта, полицейским рассказали, что на Саперной улице, 43, водитель Land Rover стреляет из предмета, похожего на пистолет. Действительно, через несколько часов, когда правоохранители остановили машину в Павловске, в её салоне обнаружили короткоствольное оружие. Владельцем автомобиля оказался 26-летний сотрудник транспортной безопасности Северо-Западного территориального управления «Росжелдор», мужчину задержали. Следствием шумного вечера стало возбуждение уголовного дела, статья та же.