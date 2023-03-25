Водители устроили стрельбу в трех районах Петербурга, к ним отнеслись как к хулиганам

Со стрельбой в трёх разных районах Петербурга разбирались полицейские. О нарушениях не только порядка, но и тишины «Фонтанке» стало известно 25 марта.

Накануне примерно в 18:15 во дворе дома № 8 на Российском проспекте в Невском районе водитель Haval выстрелил в сторону местного жителя и скрылся. Подозреваемого задержали в субботу ночью на Дыбенко. Им оказался 31-летний менеджер по продажам из Тосненского района Ленобласти. Мужчину доставили в отдел и поместили в специальное помещение для задержанных. Изъят аэрозольный пистолет «Пионер». Решается вопрос о возбуждении дела. Уголовная ответственность, однако, не будет мужчине в новинку. Ранее его судили по статье о мошенничестве.