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    Петербургскому учителю стало плохо в прихожей, его спасла вовремя не отключенная сигнализация

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    Школьный учитель пришел домой с работы и почувствовал себя плохо. Он упал прежде, чем ввел код от сигнализации, так что первую помощь мужчина получил от Росгвардии.

    О случае рассказала пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии 25 марта. Вызов в квартиру на Будапештской сотрудники получили накануне днем, предполагалось, что кто-то незаконно проник в жилище.

    На деле же пришлось спасать собственника, который упал на входе в квартиру и сам не смог встать. Сотрудники вызвали скорую помощь и сами помогали учителю с приступом. Через некоторое время мужчине стало существенно лучше, от госпитализации он отказался.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость25 Мар 2023 в 11:57
    Каникулы отмечали
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