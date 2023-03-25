Петербургскому учителю стало плохо в прихожей, его спасла вовремя не отключенная сигнализация

Школьный учитель пришел домой с работы и почувствовал себя плохо. Он упал прежде, чем ввел код от сигнализации, так что первую помощь мужчина получил от Росгвардии.

О случае рассказала пресс-служба регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии 25 марта. Вызов в квартиру на Будапештской сотрудники получили накануне днем, предполагалось, что кто-то незаконно проник в жилище.

На деле же пришлось спасать собственника, который упал на входе в квартиру и сам не смог встать. Сотрудники вызвали скорую помощь и сами помогали учителю с приступом. Через некоторое время мужчине стало существенно лучше, от госпитализации он отказался.