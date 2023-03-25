Володин предложил наказывать тех, кто будет поддерживать выдавший ордер на арест Путина суд

После выдачи ордера на арест Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России Международный уголовный суд (МУС) и дать президенту любые полномочия для защиты граждан.
С тремя своими предложениями Володин выступил в своем телеграм-канале 25 марта. Он предлагает, в первую очередь, запретить любую деятельность гаагского суда и ввести ответственность за содействие и его поддержку россиянами.
Также Володин предлагает поискать единомышленников среди других государств и бойкотировать суд сообща.
«Третье. У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — заключил Володин и напомнил, что в конституции теперь прописано верховенство национального права над международным.
Суд в Гааге выдал орден на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд счел, что они могут быть ответственны за незаконное перемещение детей с Украины в Россию.