Володин предложил наказывать тех, кто будет поддерживать выдавший ордер на арест Путина суд

После выдачи ордера на арест Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить в России Международный уголовный суд (МУС) и дать президенту любые полномочия для защиты граждан.

С тремя своими предложениями Володин выступил в своем телеграм-канале 25 марта. Он предлагает, в первую очередь, запретить любую деятельность гаагского суда и ввести ответственность за содействие и его поддержку россиянами.

Также Володин предлагает поискать единомышленников среди других государств и бойкотировать суд сообща.