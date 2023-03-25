В Петербурге задержали группу обнальщиков. При задержании они бросали деньги из окна многоэтажки

В Петербурге задержали «обнальщиков», заработавших почти 50 миллионов за 3,5 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Предполагаемый организатор схемы — 53-летний житель Приморского района. Дело было семейным. Две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и занимались финансовой документацией, а их 44-летний брат работал как курьер и через банкоматы превращал цифры со счетов в осязаемые купюры.
С июня 2019 года по январь 2023-го юрлица и ИП отправляли деньги по реквизитам подконтрольных им фиктивных организаций, таких было около 70. Затем, под видом сделок, которые фактически не исполнялись, «теневые» банкиры обналичивали средства и возвращали их клиентам. Себе забирали не меньше 16,5 % от суммы.
Во время обысков полицейские нашли банковские карты, печати, мобильные телефоны и компьютеры, а также 3,1 млн рублей и валюту — более 37 тысяч евро и 53 тысяч долларов США. При задержании организатор попытался выбросить часть документов и денег из балкона многоэтажки, то же сделала одна из бухгалтеров.
Как главу «бизнеса», так и его соучастниц задержали. В отношении курьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.