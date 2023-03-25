В Петербурге задержали группу обнальщиков. При задержании они бросали деньги из окна многоэтажки

В Петербурге задержали «обнальщиков», заработавших почти 50 миллионов за 3,5 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемый организатор схемы — 53-летний житель Приморского района. Дело было семейным. Две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и занимались финансовой документацией, а их 44-летний брат работал как курьер и через банкоматы превращал цифры со счетов в осязаемые купюры.