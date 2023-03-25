«Матиз» улетел в кювет на Приморском шоссе. Его водитель попал в больницу

На Приморском шоссе возле акваклуба произошла серьезная авария. Daewoo Matiz слетел в кювет, его 20-летний водитель госпитализирован.
Видео с места событий 24 марта опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видна заметно пострадавшая машина, на месте были полиция и скорая.
ДТП произошло в 16:30 у дома 256А, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
Мужчина попал в больницу в состоянии средней тяжести.