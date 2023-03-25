Спасите сердце 16-дневного малыша

Андрэсу всего 16 дней от роду, но его жизнь на волоске – у малыша сложный врождённый порок сердца. Ему срочно требуется гемодинамическая коррекция порока – операция Норвуда. Петербургские специалисты готовы её провести. Но для Андрэса лечение платное.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Андрэс Нгоно, 16 дней. Сложный врождённый порок сердца, единственный желудочек.

Спасёт операция. Стоимость 2 266 000 руб.

«Сын родился практически с половинкой сердца, у него отсутствует левый, анатомически более сильный желудочек, поэтому полностью нарушена система кровообращения. Кровь циркулирует только благодаря открытому артериальному протоку – в норме он закрывается вскоре после рождения ребёнка, а сейчас поддерживается открытым медикаментозно.



Спасти сына может сложное этапное хирургическое лечение. Андрэсу уже провели жизненно необходимую операцию по суживанию ветвей лёгочной артерии, а в ближайшее время требуется ещё одна.



Кардиохирурги петербургской больницы готовы нам помочь, но лечение для Андрэса будет платным. Мы с мужем граждане Камеруна, несколько лет живём в России, я закончила учёбу, муж – аспирант. Самим нам не собрать нужную сумму. Прошу вас, помогите спасти сына». Флора Нгоно, Санкт-Петербург.

Евгения Глотова, кардиолог Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«У Андрэса критическая форма синдрома гипоплазии левых отделов сердца, недоразвитие митрального и аортального клапанов, гипоплазия (отсутствие) левого желудочка и восходящей аорты, дефект межпредсердной перегородки, ОАП-зависимая гемодинамика. Ребёнку показана гемодинамическая коррекция порока – операция Норвуда. Риск хирургического лечения крайне высокий».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

