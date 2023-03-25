А король-то голый. Чего не хватает юаню, чтобы взойти на трон мирового господства

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Туше тем, кто полагал, что популярность доллара незыблема и непоколебима — ему на пятки агрессивно наступает китайский юань. За прошлый год россияне купили юаней на 138 миллиардов рублей, из 11,1 трлн рублей в Фонде национального благосостояния РФ доля китайской денежной единицы теперь составляет 60%, а на днях Владимир Путин заявил, что страна переходит на расчет юанями в сделках с Азией, Латинской Америкой и Африкой. Западные эксперты намекают, что китайская экономика и торговые потоки настолько велики, что юаню по силам спихнуть доллар с трона мирового господства и стать резервной валютой. «Фонтанка» выяснила, когда придет пора аккумулировать юани под матрасом.



Дедолларизацию в массы

Прививку юанями россиянам сделали с началом СВО. Из-за санкций и ограничений многие российские банки отключили от SWIFT, из доступных переводов за рубеж остались только китайская денежная единица. К сентябрю прошлого года стало понятно, что процесс дедолларизации России во имя перестройки экономики страны и под гнетом ограничений недружественных стран — неизбежен. Банки запустили депозиты в юанях для бизнеса и граждан, а в январе Банк России стал торговать юанями на внутреннем рынке.



«Ввиду отсутствия практической альтернативы размещать вклады в валютах недружественных стран, даже с годовой ставкой 1–3% китайская валюта стремительно выросла в банковских продуктах россиян. Так, доля китайского юаня уже составляет около 17% на вкладах в России, среди всех других валют. Для примера, доля доллара США составляет уже всего 28%, — говорит Александр Шепелев», — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Однако нельзя сказать, что вклады в юанях полностью заместили вклады в евро и долларах.



«Такое вряд ли произойдет, поскольку сберегательные продукты в юанях доступны только в безналичной форме. При этом использование наличного юаня для зарубежных поездок в страны, отличные от Китая, также весьма ограниченно», — комментирует аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Несмотря на усилия властей в дедолларизации, юань все еще остается лишь инструментом расчетов у бизнеса и способом наживы у биржевых спекулянтов. Сегодня наличную китайскую национальную валюту можно купить в Петербурге от 11,65 рублей за единицу. Брать разрешено сколько душе угодно — ограничений по сумме нет.



Но это только в теории. Саму китайскую валюту в кассах банков отыскать непросто: в «Сбербанке» из 16 точек днем в пятницу, 24 марта, обладали наличкой лишь 7, и то лишь в ограниченном количестве. В банке «Санкт-Петербург» «Фонтанке» ответили, что смогут продать лишь те дензнаки, какие есть в кассе. Так что радостно бить чечетку на пути к славе юаню, мягко скажем, пока рановато. Тем не менее россияне верят, что хранить излишки дензнаков в юанях резон есть.

«В целом за прошлый год население купило валюты на 1,06 трлн. рублей, юаней на 138 млрд рублей, гонконгских долларов на 14 млрд рублей, белорусских рублей на 10 млрд российских», — отмечает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».



Не спешите приму хоронить

Истории известны случаи, когда валютный гегемон попирался дензнаками страны с гораздо более успешной экономикой. Доминирующие в мировых резервах до 1530 года португальские эскудо скинули с пьедестала испанские песеты. Им на смену в 17 веке пришли дензнаки, выпущенные Нидерландами и Францией, которые потеснил британский фунт стерлингов. Американская денежная единица возобладала сравнительно недавно — с 2008 года более 75% мировых транзакций были совершены в долларах США. https://finance.yahoo.com/news/could-china-yuan-replace-u-194500498.html



И пока что, говорят эксперты, доллар уверенно держит позицию примы.

«В России тема отказа от доллара, по понятным причинам, очень политизирована. Однако американский доллар остается ведущей мировой валютой, причем, половина из двух триллионов банкнот находится в обращении за пределами США. Во многих странах повседневное использование доллара в розничной торговле заменяет местную валюту. Около 40% мирового долга выпущено в долларах. Почти 60% мировых валютных резервов находятся в долларах, при этом евро — с 20% — занимает второе место. Почти 90% всех валютных сделок совершаются с использованием доллара», — говорит Александр Потавин.



Согласно данным SWIFT, отмечает эксперт, в январе 2023 года доля юаня в международных расчетах снизилась по сравнению с январем прошлого года с 3,2% до 1,91%. При этом доля доллара в международных расчетах увеличилась: если в январе 2022 года этот показатель был в размере 39,92%, то в январе 2023 года он составил уже 40,12%. Вместе с ним увеличилась также и доля евро, которая в январе 2023 года составила 37,88%, когда в январе 2022 года она была 36,56%. К январю 2023 года в пятерку самых популярных валют для трансграничных расчетов входят доллар, евро, фунт, японская иена и юань. Их позиции за год не изменились.



В России доля американской валюты в экспортных расчетах тоже все еще есть, хотя и снизилась с 50% до 35%, что безусловно больше среднего изменения в мире, но тем не менее все еще играет большую роль в торговом балансе, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Единственная альтернативная валюта. Пока только для России

Зарезервированная валюта есть у каждого государства. Центральные банки накапливают ее для расчетов на товарных рынках за нефть и золото, и для резерва на случай финансовых кризисов, а граждане — на «вский пожарный» под матрасом. По понятным причинам, делать заначку из неходовой валюты бессмысленно, и на данный момент резервными валютами общепризнаны доллар США, евро, японская иена и фунт стерлингов, реже к списку добавляют, среди немногих других, и китайский юань.



И пока что на фоне денежных единиц других стран в мировых масштабах юань выглядит бледно.

«По данным Международного валютного фонда, в общей структуре валют, доля китайского юаня составляет пока всего 2,76%. Для сравнения, в американском долларе сейчас хранится почти 60% резервов МВФ», — объясняет Сергей Нагорный, руководитель направления внешних коммуникаций «БКС Мир инвестиций».

Тем не менее в России доля китайской валюты в золотовалютных резервах и на счетах граждан увеличивается. По сути, юань становится чуть ли не единственной альтернативной валютой для диверсификации своих накоплений в России, не считая еще более экзотических, говорит эксперт.



«По состоянию на 1 марта размер ФНБ в России составлял 11,106 трлн руб., а его ликвидная часть — 6,446 трлн руб. Из ликвидной части ФНБ в феврале было изъято 7,378 млрд юаней и 12,032 тонны золота (в обезличенной форме). Эти активы Минфин продал ЦБ РФ за 131,7 млрд руб. для компенсации недополученных нефтегазовых доходов. В Минфине отметили, что на начало марта на счетах ФНБ в Центральном банке РФ находятся 300 млрд китайских юаней, 539,2 т золота в обезличенной форме, 10,46 млрд евро и 6,1 млрд руб.», — приводит данные Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».



Что нужно, чтобы сказка стала былью

Западные экономисты считают, что в минувший год Китай дал понять, что хочет повысить статус юаня как резервной валюты. Экономика страны и торговые потоки достаточно велики, чтобы поддержать такой шаг. Дело осталось за малым — убедить центральные банки других государств начать держать китайский юань в резерве.

Несмотря на усилия Народного банка Китая и увеличение его резервов в три раза за последние 15 лет, говорить о статусе юаня, как самой популярной валюты в мире скорее всего преждевременно, считает Сергей Нагорный.

«Народный Банк Китая фактически вручную управляет курсом и не полностью раскрывает механизм его формирования. Для достижения своих целей по росту национальной экономики китайский банковский регулятор может понизить ключевую ставку рефинансирования, что обычно приводит к ослаблению национальной валюты. Поэтому наибольшие риски владения юанем заключаются в том, каким будет его курс в 2023 году относительно рубля и доллара США», — полагает Александр Шепелев.



Теоретически стать резервной есть шансы у любой валюты, говорят эксперты. Это возможно в том случае, когда у очень большого количества людей возникнет к ней доверие как к средству платежа, в том числе и в международных расчетах. Как и произошло с долларом, который сохраняет доминирующее положение внутри западного мира.

«Чтобы юань стал мировой валютой, прежде всего у Китая должны сложиться такие торговые отношения с другими странами, при которых они были бы согласны использовать его валюту в качестве расчетной единицы во внешнеторговых операциях. В отношениях с нами у них нет проблем, а что касается западных стран на сегодняшний день, то вряд ли, и что будет завтра, это большой вопрос», — считает Александр Скоробогатов, профессор НИУ ВШЭ Петербурга.



Превращение юаня в альтернативу доллару, в частности, и в мировую валюту в целом не вопрос сегодняшнего дня. Хотя бы по той простой причине, что мир деглобализируется, распадается на блоки и в лучшем случае карьера юаня если и может быть, то внутри какого то союза стран.



Преимущества у юаня как у валюты крупной экономики, которая быстро развивается, безусловно, есть. Но есть и минусы. Один из них — конечность избыточной рабочей силы, которая обеспечивает рост экономики Китая. Рано или поздно ресурс себя исчерпает, как было и у других стран, прошедших через этот период.

Второй момент, Китай — это жесткая авторитарная система, а по мнению некоторых вообще тоталитарная, где государство диктует свою политику, и не факт что тот капитализм, который есть в стране сегодня, будет выстраиваться и завтра. Если политическая и внешнеполитическая система изменятся, то может измениться и положение валюты Китая.

Привлекательность валюты как средства накопления предполагает, в том числе, и доверие к правительству страны, которое эту валюту эмитирует. Ведь эмитент валюты теоретически может лишить сбережений тех людей и организации, которые в этой валюте свои сбережения хранят. Как это ярко было продемонстрировано в прошлом году для тех, кто хранил сбережения в долларах в безналичной форме. Наличность с этой точки зрения в большей безопасности.



«До сих пор к Соединенным Штатам доверие во всем мире было высоким. Но именно в последний год США сделали многое что подорвало доверие к американскому государству и доллару. То же самое может сделать и Китай, особенно, если учесть то, что это глубоко недемократическая страна: авторитарный режим менее надежен с точки зрения прав собственности. В конце концов, государственной идеологией Китая является марксизм, который собственность объявляет злом», — отмечает Александр Скоробогатов.

Если посмотреть на динамику фондового рынка Китая за последние 10 лет, то с точки зрения волатильности и рисков китайская экономика и рынок не выглядят привлекательными, несмотря на внешний рост, говорят эксперты.



Альтернативы доллару за пределами соответствующих внутренних зон влияния просто нет, считают эксперты. За пределами же «золотого миллиарда» шанс взойти на трон у юаня есть. Чтобы сказка стала былью, большинство крупных мировых корпорации должны отказаться оплачивать между собой товары и услуги в долларе США и перейти на валюту Поднебесной.



До тех пор, пока крупнейшие азиатские державы — Индия, Китай, Япония и Корея — не решат создать новую единую валюту, доллар будет оставаться ведущей мировой валютой.

Скупать ли юани и прятать под матрас каждый решает сам, но эксперты признаются, что делать это не спешат.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»