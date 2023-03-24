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    Житель Кировской области вышел из тюрьмы и отправился воровать котлеты с подливкой

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    7 комментариев

    В городе Мураши Кировской области ночью кто-то пробрался в столовую предприятия и вынес оттуда кастрюлю и сковородку с мясом, котлетами, овощами и подливкой. Подозреваемого нашли — им оказался мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Об этом 24 марта сообщается на сайте регионального управления МВД.

    У мужчины провели обыск. В его квартире нашли посуду из столовой — продуктов не было, он их съел. По факту кражи еды возбудили уголовное дело.

    Отмечается, что после освобождения мужчина на работу не устроился и много пил.

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    Комментарии 7

    Гость24 Мар 2023 в 22:59
    Надо простить.
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