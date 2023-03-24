Житель Кировской области вышел из тюрьмы и отправился воровать котлеты с подливкой

В городе Мураши Кировской области ночью кто-то пробрался в столовую предприятия и вынес оттуда кастрюлю и сковородку с мясом, котлетами, овощами и подливкой. Подозреваемого нашли — им оказался мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Об этом 24 марта сообщается на сайте регионального управления МВД.



У мужчины провели обыск. В его квартире нашли посуду из столовой — продуктов не было, он их съел. По факту кражи еды возбудили уголовное дело.



Отмечается, что после освобождения мужчина на работу не устроился и много пил.

