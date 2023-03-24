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    Госдума решит, как защитить школы от террористов

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    Депутат Государственной думы Василий Пискарёв заявил о необходимости создания единого стандарта антитеррористической защищённости школ. К такому решению пришли участники круглого стола, организованного думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Об этом парламентарий сообщил 24 марта в своём телеграм-канале.

    Пискарёв отметил, что стандарты уже разрабатываются. Он подчеркнул, что их нужно закрепить на уровне федерального закона.

    В стандартах, по словам депутата, должны быть прописаны единые требования к частным охранным организациям, охраняющим школы. При этом у работников охранных предприятий должно быть свидетельство о квалификации в области антитеррористической защиты.

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