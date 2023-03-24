Экологи призвали россиян выключить свет на час ради планеты

Российские экологические организации призвали провести акцию «Помочь планете». Их заявление опубликовано 24 марта на сайте организации «Зеленый патруль».



Отмечается, что Россия никогда не оставалась в стороне от мировых экологических и климатических проблем, а участие в международной акции по экономии электричества подчеркивает приверженность руководства страны к экологической тематике в целом.



«Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час», — призывают экологи.

