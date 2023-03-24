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    Экологи призвали россиян выключить свет на час ради планеты

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    Российские экологические организации призвали провести акцию «Помочь планете». Их заявление опубликовано 24 марта на сайте организации «Зеленый патруль».

    Отмечается, что Россия никогда не оставалась в стороне от мировых экологических и климатических проблем, а участие в международной акции по экономии электричества подчеркивает приверженность руководства страны к экологической тематике в целом.

    «Призываем граждан, государственные и частные организации, федеральные и региональные органы власти поддержать альтернативную акцию и отключить подсветку, снизить потребление энергии 25 марта в 20 часов 30 минут на один час», — призывают экологи.

    Они уверены, что отключение подсветки таких всемирно известных объектов, как Кремль, Дом Правительства, «сталинские высотки», и прочих «повысит значимость и заметность инициативы для российской и международной аудитории, продемонстрирует, что Россия не изолирована от международного сообщества».

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