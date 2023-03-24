В Петербурге школьник обратился к медикам после тактильного общения с учителем

Служебное расследование начали в школе Невского района Петербурга после конфликта учителя с одним из учеников. Об этом «Фонтанке» сообщили в администрации района 24 марта.



Повод для разбирательства появился под конец учебной недели. По предварительным данным, накануне за медицинской помощью обратился 14-летний школьник. Он рассказал, что в школе вместе со знаниями получил удар по голове — якобы от учителя иностранного языка. Обошлось без серьёзных травм.



В администрации Невского района сообщили, что факт подтвердился. Педагог к занятиям уже не вернётся: сегодня его уволили.

