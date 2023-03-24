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    В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

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    2 комментария

    «Желтый» уровень опасности из-за ненастной погоды объявили в Петербурге в субботу, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

    По информации Росгидрометцентра, с 10:00 до 18:00 в городе будет сильный ветер. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

    Главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале рассказал, что завтра при подходе циклона ветер усилится до 10–15 м/с, направление — западное и юго-западное.

    Утро субботы будет теплым, а в середине дня до нас доберётся холодный атмосферный фронт и начнется похолодание, к которому добавятся осадки.

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    Комментарии 2

    Гость24 Мар 2023 в 19:15
    что значит "до 18600" ?
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