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    В Петербурге возбудили дело о мошенничестве из-за неработающего лифта

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    В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как горожанке продали долю в коммуналке на пятом этаже с уверениями о работающем лифте. Он не работает уже четыре года, и такой обман следствие расценило как хищение. Об этом сообщает 24 марта телеграм-канал ГСУ СК по Петербургу.

    Фото: ГСУ СКР по Петербургу
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    Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как считает следствие, осенью 2019 года неустановленные лица, трудящиеся на ниве реализации недвижимости, продали петербурженке долю в коммунальной квартире на пятом этаже в доме на Тверской улице. По условиям сделки в здании должен быть исправно работающий лифт, так как недвижимость женщина покупала для проживания своих пожилых родителей — пенсионеров и инвалидов. СК полагает, что риелторы ввели покупательницу в заблуждение с целью хищения денег, которые дама отдала в рамках сделки купли-продажи, всего не менее 1,79 млн рублей.

    «В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых», — отметили в СК.

    Оценки ждут и действия должностных лиц, которые отвечают за то, чтобы в жилом доме лифты не находились в неработающем состоянии по 4 года.

    Фото: ГСУ СКР по Петербургу

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