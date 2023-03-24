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    Суд обязал петербурженку избавиться от секс-игрушек

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    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти разбирался в авторских правах на секс-игрушки, рассмотрев иск американского производителя Svakom к петербургской предпринимательнице Ольге Неретиной. Как стало известно 24 марта 47news, правосудие встало на сторону производителя вибраторов из штата Делавэр.

    Заокеанская компания была удивлена увидев на сайте в доменной зоне «su», имя которого было до степени смешения сходно с его корпоративным, разные механические забавы для эротических утех под своим товарным знаком.

    Опытный боец секс-индустрии подошел к процессу со знанием дела. Совершив контрольную закупку спорной продукции на сумму 3 250 рублей, компания подала в суд и потребовала уничтожить продукцию и не использовать свой товарный знак. Требования суд удовлетворил.

    47news поинтересовался у представителей истца и ответчицы, какие именно игрушки нужно уничтожить, и каким именно способом. Но вопрос остался без ответа.

    На решение может быть подана апелляция.

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