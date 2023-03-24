Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
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Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.
Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.
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