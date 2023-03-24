Весенняя экономия. Банк предлагает повышенный кешбэк и призы за покупки

Тинькофф запускает новый всероссийский кешбэк-фест,* который пройдет с 22 марта по 2 апреля. Его участники смогут получить повышенный кешбэк до 70% и выиграть призы — дополнительный кешбэк и деньги.
Партнерами весенней акции выступят более 60 известных брендов. Их предложения можно найти в разделе «Кешбэк и бонусы» — «Кешбэк у партнеров» — «Кешбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Для участия в фестивале необходимо активировать специальное предложение и совершить покупку в соответствии с его условиями.
В рамках кешбэк-феста Тинькофф традиционно разыгрывает денежные призы на общую сумму 1 000 000 рублей. Победитель получит полмиллиона, два призера — по 100 000 рублей и еще шесть — по 50 000 рублей. Для участия в розыгрыше нужно потратить не менее 5 000 рублей на покупки у партнеров — одну или несколько.
Участники, совершившие три покупки по спецпредложениям на любую сумму, получат гарантированный приз — дополнительный кешбэк до 6000 рублей в течение трех недель после завершения феста.
*Акцию «Кешбэк-фест — март 2023» проводит АО «Тинькофф Банк», сроки проведения с 22 марта по 2 апреля 2023 года, с полными условиями можно ознакомиться здесь.
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