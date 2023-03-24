Весенняя экономия. Банк предлагает повышенный кешбэк и призы за покупки

Тинькофф запускает новый всероссийский кешбэк-фест,* который пройдет с 22 марта по 2 апреля. Его участники смогут получить повышенный кешбэк до 70% и выиграть призы — дополнительный кешбэк и деньги.



Партнерами весенней акции выступят более 60 известных брендов. Их предложения можно найти в разделе «Кешбэк и бонусы» — «Кешбэк у партнеров» — «Кешбэк-фест» в мобильном приложении Тинькофф. Для участия в фестивале необходимо активировать специальное предложение и совершить покупку в соответствии с его условиями.

