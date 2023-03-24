Paramount взялась за ремейк культовой ленты Хичкока и мечтает о Роберте Дауни-младшем

Компания Paramount Pictures приобрела права на ремейк культовой ленты Хичкока «Головокружение» — об этом 23 марта сообщило издание IndieWire. По его информации, в настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы главную роль в картине исполнил звезда «Шерлока Холмса» и фильмов Marvel Роберт Дауни-младший.



Сценарий ленты подготовит Стивен Найт, прославившийся сериалом «Острые козырьки». Интересно, что днем ранее стало известно, что Найт напишет сценарий для новой части «Звездных войн».



Оригинальная лента «Головокружение» вышла в США в 1958 году. Триллер основан на романе Буало и Нарсежака «Из царства мёртвых». Главный герой — полицейский по прозвищу Скотти — выходит в отставку из-за депрессии и страха высоты, но начинает выслеживать странную женщину. Главную роль в картине играл Джеймс Стюарт.

