Осенью в поселке Ленсоветовский откроется филиал детского сада № 11 на 80 мест

На Московском шоссе в поселке Ленсоветовский ввели новый детский садик на 80 воспитанников и четыре группы. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», учреждение стало филиалом детского сада № 11 Пушкинского района.

В новом филиале, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, есть несколько групповых комнат, постирочная, медицинский и пищевой блоки, зал для физкультуры, административные, вспомогательные и технические помещения.

Соглашение между городом и застройщиком о проектировании, строительстве и безвозмездной передаче объекта в собственность города заключили в марте прошлого года. В апреле началось строительство, и уже в начале этого года садик был сдан в эксплуатацию. Сейчас районная администрация закупает необходимое оборудование и комплектует штат сотрудников.