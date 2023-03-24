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    Осенью в поселке Ленсоветовский откроется филиал детского сада № 11 на 80 мест

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    На Московском шоссе в поселке Ленсоветовский ввели новый детский садик на 80 воспитанников и четыре группы. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», учреждение стало филиалом детского сада № 11 Пушкинского района.

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    В новом филиале, расположенном на первом этаже многоквартирного дома, есть несколько групповых комнат, постирочная, медицинский и пищевой блоки, зал для физкультуры, административные, вспомогательные и технические помещения.

    Соглашение между городом и застройщиком о проектировании, строительстве и безвозмездной передаче объекта в собственность города заключили в марте прошлого года. В апреле началось строительство, и уже в начале этого года садик был сдан в эксплуатацию. Сейчас районная администрация закупает необходимое оборудование и комплектует штат сотрудников.

    Открыть филиал планируется осенью 2023 года. В ближайшие три года в Ленсоветовском появится еще одна школа и детский сад.

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