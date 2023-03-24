Жестокий отпор охране дал воришка в магазине Невского района. Но через неделю пришел извиняться

Спустя неделю администрация продуктового магазина решила обратиться в полицию с сообщением о краже и нападении на охранника.



Сам инцидент произошел около четырех дня в заведении на проспекте Большевиков 17 марта, но в полицию о нем заявили лишь вчера, стало известно «Фонтанке» 24 марта.



По предварительной информации, двое мужчин зашли в магазин, набрали продуктов, а потом решили выйти мимо кассы. Их остановил охранник. Один из воришек побежал, а второй напал на сотрудника магазина. Судя по видео, злоумышленник впал в ярость. От охранника его не могли оторвать подоспевшие на помощь другие сотрудники.