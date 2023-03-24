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    Жестокий отпор охране дал воришка в магазине Невского района. Но через неделю пришел извиняться

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    Спустя неделю администрация продуктового магазина решила обратиться в полицию с сообщением о краже и нападении на охранника.

    Сам инцидент произошел около четырех дня в заведении на проспекте Большевиков 17 марта, но в полицию о нем заявили лишь вчера, стало известно «Фонтанке» 24 марта.

    По предварительной информации, двое мужчин зашли в магазин, набрали продуктов, а потом решили выйти мимо кассы. Их остановил охранник. Один из воришек побежал, а второй напал на сотрудника магазина. Судя по видео, злоумышленник впал в ярость. От охранника его не могли оторвать подоспевшие на помощь другие сотрудники.

    «Фонтанка.ру»

    Нападавшему удалось скрыться. По предварительной информации, сегодня он пришел к директору заведения, чтобы извиниться. Но не застав его, оставил свой телефон.

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