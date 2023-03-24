Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2022 год выросла в 2,5 раза и составила 47,5 млрд рублей.

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2022 год составила 47,5 млрд рублей. На начало года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 557,8 млрд рублей, прибавив 8,5 % по сравнению с 1 января 2022 года.
Что касается кредитного портфеля, то 74,4 % в нем приходится на кредиты корпоративным клиентам, 25,6 % — на кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель банка вырос с начала года на 9,6 % и составил 415,2 млрд рублей, а розничный прибавил 5,3 % и составил 139 млрд рублей, в т. ч. ипотечные кредиты за 2022 год выросли на 9,5 %.
Средства клиентов на 1 января 2023 года составили 646,6 млрд рублей, это на 28 % больше по сравнению с 1 января прошлого года. От этой суммы 50,8 % составили средства физических лиц, 49, 2 % — корпоративных клиентов.
Собственный капитал банка вырос на 45,9 % и составил 41,8 млрд рублей. Основной капитал же прибавил 57,2 % и 126,1 млрд рублей.
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на недавнем заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 21,16 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную акцию. Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 10 мая 2023 года. Общее собрание акционеров состоится 27 апреля 2023 года в формате заочного голосования.