Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2022 год выросла в 2,5 раза и составила 47,5 млрд рублей.

Чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» за 2022 год составила 47,5 млрд рублей. На начало года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 557,8 млрд рублей, прибавив 8,5 % по сравнению с 1 января 2022 года.



Что касается кредитного портфеля, то 74,4 % в нем приходится на кредиты корпоративным клиентам, 25,6 % — на кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель банка вырос с начала года на 9,6 % и составил 415,2 млрд рублей, а розничный прибавил 5,3 % и составил 139 млрд рублей, в т. ч. ипотечные кредиты за 2022 год выросли на 9,5 %.

