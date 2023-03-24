Годовалому Диме нужна помощь, чтобы избежать смертельной меланомы

Дима родился с гигантским невусом на голове. Это доброкачественное образование, но оно может в любой момент переродиться в смертельно опасную меланому. Поэтому пятно необходимо как можно скорее удалить. Петербургские специалисты готовы взяться за случай Димы, но стоимость лечения огромная.
Дима Чабанок, 1 год.
Врождённый гигантский пигментный невус левой половины лица и волосистой части головы.
Требуется поэтапное хирургическое лечение. Стоимость 2 369 640 руб.
Дима родился с огромным тёмно-коричневым пятном на левой части головы и лица. Врачи сообщили родителям, что у их сына обнаружили порок сердца, а пятно на голове, вероятно, гигантский пигментный невус. При этом все плановые УЗИ и скрининги показывали, что плод развивается без патологий.
На третьи сутки маму с мальчиком перевели в областную детскую клиническую больницу, где поставили окончательный диагноз: меланоформный невус левой части кожи головы и лица. К счастью, биопсия тканей невуса и гистологическое исследование показали, что пятно носит доброкачественный характер.
Однако врач сразу же предупредил, что настолько обширное скопление меланоцитов, то есть изменённых пигментных клеток, с большой вероятностью может переродиться в меланому — рак кожи. Чтобы этого не произошло, невус следует удалить как можно скорее. Диму поставили на учёт к хирургу, а в пять месяцев мальчику оформили инвалидность. Врачи строго наказали родителям беречь Диму от солнечных лучей и травм кожи на месте невуса.
Родители Димы начали искать специалистов, которые могли бы удалить такое большое новообразование. Долгие поиски привели к петербургским врачам, которые могут помочь даже в самых сложных и внешне безнадёжных случаях. Мама и папа Димы ликовали: вот он, шанс на спасение их сына. Но общая стоимость лечения тут же повергла их в отчаяние — 2 369 640 рублей. Для обычной семьи это огромнейшие деньги. А лечение необходимо начинать как можно раньше, ведь вместе с Димой растет и невус, а от его величины зависит количество необходимых операций по его удалению.
Димины родители обратились в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрано лишь шесть процентов от необходимой суммы.
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