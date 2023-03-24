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    Декламацию стихов в Магнитогорске остановил мужчина с ножом

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    В одном из баров Магнитогорска мужчина долгое время громко читал стихи, его декламацию не оценил другой посетитель. Оба выпивали спиртные напитки, но первый орудовал только словом, а второй ножом. Об этом 24 марта сообщает следственное управление СК РФ по региону.

    Посетитель не оценил долгое и громкое чтение стихов и несколько раз ударил чтеца ножом. Затем противник поэзии скрылся, но через 15 минут был найден сотрудниками Росгвардии.

    Задержанным оказался 44-летний местный житель. В правом кармане его джинсов нашли складной нож. Кисти рук у мужчины были в крови, уточняет РИА Новости.

    Предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшему оказали медпомощь. Следствие просит заключить обвиняемого под стражу.

    О содержании стихов ничего не сообщается.

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