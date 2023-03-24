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    Два «Ларгуса» фирмы по аренде машин сгорели разом на Пулковской улице

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    Полицейские устанавливают обстоятельства ночного пожара в Московском районе Петербурга, в котором сгорели два автомобиля и досталось третьему. Оба сгоревших принадлежат коммерческой фирме.

    В 2:51 23 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что у дома 11, корпус 1, по Пулковской улице, за ТК «Дальневосточный», горит автомобиль, а рядом припаркованы другие машины. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что загорелись две припаркованные рядом LADA Largus, принадлежащие фирме по аренде машин, стало известно «Фонтанке» 24 марта. Обе «Лады» сдавались в аренду, обе сгорели полностью. В МЧС по Петербургу сообщали, что от огня частично пострадал еще один автомобиль — Skoda.

    По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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