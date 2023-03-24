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    Плейлист не чистил. Медведев ответил, слушает ли песни тех, кто критиковал СВО

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    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что известные люди, которые уехали из России, скорее всего, будут возвращаться, так как за границей у них практически нет аудитории. Об этом он сказал в интервью журналистам.

    На вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех, кто критиковал боевые действия на Украине, он ответил так: «Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист» (цитата по РИА Новости).

    Медведев уверен, что критиковать власть можно и нужно, однако нельзя подвергать критике солдата, который «воюет за свою страну». По его мнению, это аморально, напомнил он и о том, что «с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону».

    Также экс-премьер поделился, почему все еще пишет посты в заблокированном в России Twitter. Он объясняет это тем, что «надо использовать оружие врага».

    «У нас Twitter не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно», — говорит Медведев.

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