Плейлист не чистил. Медведев ответил, слушает ли песни тех, кто критиковал СВО

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что известные люди, которые уехали из России, скорее всего, будут возвращаться, так как за границей у них практически нет аудитории. Об этом он сказал в интервью журналистам.



На вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех, кто критиковал боевые действия на Украине, он ответил так: «Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист» (цитата по РИА Новости).

Медведев уверен, что критиковать власть можно и нужно, однако нельзя подвергать критике солдата, который «воюет за свою страну». По его мнению, это аморально, напомнил он и о том, что «с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону».

