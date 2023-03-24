Плейлист не чистил. Медведев ответил, слушает ли песни тех, кто критиковал СВО

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что известные люди, которые уехали из России, скорее всего, будут возвращаться, так как за границей у них практически нет аудитории. Об этом он сказал в интервью журналистам.
На вопрос о том, вычеркнул ли он из своего музыкального плейлиста песни тех, кто критиковал боевые действия на Украине, он ответил так: «Делать мне больше нечего, как чистить свой плейлист» (цитата по РИА Новости).
Медведев уверен, что критиковать власть можно и нужно, однако нельзя подвергать критике солдата, который «воюет за свою страну». По его мнению, это аморально, напомнил он и о том, что «с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону».
Также экс-премьер поделился, почему все еще пишет посты в заблокированном в России Twitter. Он объясняет это тем, что «надо использовать оружие врага».
«У нас Twitter не запрещён, а действует под особым режимом управления. И если из других социальных сетей я ушёл, то я подумал про англоязычный Twitter и понял, что это полезный ресурс и надо им пользоваться. И оказалось, что это именно так. Потому что они там начитаются, и у них такие тараканы в голове бегают. Я даже удивляюсь эффективности этого. Иногда даже просто приятно», — говорит Медведев.