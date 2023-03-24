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    Четвероклассники нашли 55 тысяч рублей в урне и вернули хозяйке

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    18 комментариев

    Несколько детей из Вяземского района Хабаровского края получили награды за то, что помогли полиции вернуть похищенные деньги их владелице. Об этом 24 марта сообщает региональное Минобрнауки.

    Ученики 4-го класса во время прогулки заметили пачку пятитысячных купюр, торчащую из урны, рассказали родителям и вместе с ними направились в полицию. Правоохранители выяснили, что эти деньги принадлежат местной жительнице, которая незадолго до этого заявляла о краже. Как оказалось, её родственник похитил её сбережения, но потом испугался ответственности и выбросил их.

    «Старший инспектор Оксана Булгакова пришла к ребятам в школу и вручила благодарственные письма. А женщина, которой вернули ее деньги, решила потратить часть суммы на сладости школьникам», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 18

    Гость24 Мар 2023 в 11:08
    вернули деньги в общак
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