Четвероклассники нашли 55 тысяч рублей в урне и вернули хозяйке

Несколько детей из Вяземского района Хабаровского края получили награды за то, что помогли полиции вернуть похищенные деньги их владелице. Об этом 24 марта сообщает региональное Минобрнауки.



Ученики 4-го класса во время прогулки заметили пачку пятитысячных купюр, торчащую из урны, рассказали родителям и вместе с ними направились в полицию. Правоохранители выяснили, что эти деньги принадлежат местной жительнице, которая незадолго до этого заявляла о краже. Как оказалось, её родственник похитил её сбережения, но потом испугался ответственности и выбросил их.

