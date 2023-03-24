Deadline: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим

BBC подтвердила, что съёмки нового сезона шоу Top Gear приостановили после аварии с Эндрю Флинтоффом, а решение будет принято «позже в этом году». Об этом 23 марта сообщило издание Deadline.



В BBC заявили, что было бы «неуместно» продолжать съемки после декабрьской катастрофы, в результате которой Эндрю Флинтофф был доставлен в больницу.



«Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но это правильный поступок, и мы примем решение о том, как лучше поступить, позднее в этом году», — говорят в ВВС.



РИА Новости со ссылкой на The Times пишут, что Флинтофф покидает шоу, которое он вел с Пэдди МакГиннессом с 2019 года.

