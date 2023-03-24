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    Deadline: Top Gear не возобновит съемки нового сезона из-за аварии с ведущим

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    BBC подтвердила, что съёмки нового сезона шоу Top Gear приостановили после аварии с Эндрю Флинтоффом, а решение будет принято «позже в этом году». Об этом 23 марта сообщило издание Deadline.

    В BBC заявили, что было бы «неуместно» продолжать съемки после декабрьской катастрофы, в результате которой Эндрю Флинтофф был доставлен в больницу.

    «Мы понимаем, что это разочарует фанатов, но это правильный поступок, и мы примем решение о том, как лучше поступить, позднее в этом году», — говорят в ВВС.

    РИА Новости со ссылкой на The Times пишут, что Флинтофф покидает шоу, которое он вел с Пэдди МакГиннессом с 2019 года.


    Это не первая авария ведущего Top Gear на съемках. Ричард Хаммонд, который вел передачу с 2002 по 2015 год, получил серьезные травмы во время съемок в 2006 году. В результате инцидента он пролежал в коме две недели.

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